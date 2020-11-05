السيسي يوجه بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد.ووجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية وإقامة مناطق لوجستية في ضوء مقومات النجاح النسبية التي تتسم بها المحافظة، وفي إطار الأولوية المتقدمة التي يحظي بها القطاع الزراعي في الاستراتيجية التنموية للدولة.كما وجه الرئيس بالسعي من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.