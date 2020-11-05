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فن

بعد ساعات من طرحه.. تسريب حلقات «ما وراء الطبيعة» على المواقع

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:11 م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
أمير محمد خالد
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طرحت شبكة نتفلكس العالمية مسلسل "ما وراء الطبيعة" صباح اليوم عبر منصتها العالمية، وهو أول عمل إنتاج مصر تقدمه الشبكة وهو مستوحى من سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وبعد ساعات قليلة من طرحه قام عدد من المواقع الشهيرة في تحميل الأفلام والمسلسلات عبر شبكة الإنترنت بالسطو على حقوق المسلسل وتقديمه للجمهور من غير المشتركين في شبكة "نتفلكس"، وذلك بجانب تسريب حلقات كاملة من المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل التلجرام.

يشار إلى أن شبكة نتفلكس تتيح مشاهدة المسلسل بأكثر من جودة عالية للصورة بجانب وجود 9 لغات دبلجة وترجمة المسلسل لأكثر من 32 لغة حول العالم، كما تتوفر نسخ منه لضعاف السمع وضعاف البصر والمكفوفين.

مسلسل ما وراء الطبيعة يتم تقديمه في 6 حلقات كل منها تحمل اسما مختلفا مثل أسطورة البيت وأسطورة النداهة، وهو يتناول حياة دكتور رفعت اسماعيل والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف عمرو سلامة وإخراج عمرو سلامة.

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