عمرو سلامة: واجهنا تحديًا كبيرًا في دمج عناصر «ما وراء الطبيعة» من بين 80 رواية

بدأ عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" صباح اليوم على شبكة نتفلكس وهو أول إنتاج مصري على الشبكة العالمية.ويقوم ببطولة المسلسل الفنان أحمد أمين وآيه سماحة ورزان جمال وهو مستوحى من السلسلة الروائية "ما وراء الطبيعة" للكاتب أحمد خالد توفيق، ومن إخراج عمرو سلامة الذي كشف في تصريحات صحفية أنهم حينما شرعوا في اختيار القصص الذي سيتم تقديمها في الموسم الأول من المسلسل من بين روايات سلسلة ما وراء الطبيعة حاولوا الموازنة بين القصص التي تنقل أجواء الروايات بأمانة للمشاهدين، واختيار الروايات التي ترتبط بالثقافة المحلية.وأضاف التحدي الحقيقي كان في دمج العناصر الدرامية للمسلسل مع العناصر التي لم تكن معدة لأن تعرض بشكل تلفزيوني عند كتابتها، وهناك أكثر من 80 رواية منشورة في السلسلة وبالتالي فتحديد العناصر التي سيتم استخدامها في الموسم الأول من المسلسل المكون من ست حلقات كان تحديا كبيرا جدًا.