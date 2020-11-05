كشف طبي مجاني على 2200 في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢٢٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي نفذتها مديرية الصحة بقرية طبل، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.وقال الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة، إن القافلة تضمنت كل التخصصات الطبية ومعامل الأمراض والطفيليات ووحدتي للأشعة جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تحويل ١٨ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١١ حالة أخرى.