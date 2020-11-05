ترامب متقدم فيها.. ترقب للكشف عن الفائز بأصوات جورجيا «الحاسمة» لبايدن

تزداد الضغوطات على الولايات الحاسمة المتبقية في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع احتدام السباق الرئاسي بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، تزداد الصعوبات في عملية فرز الأصوات وكشف الفائز في الولاية، ومن بين أبرز هذه الولايات ولاية جورجيا جنوب شرقي شرقي البلاد.من جانبه، أشار براد رافنسبرجر رئيس اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا الحاسمة في الانتخابات الأمريكية، إلى أن عملية فرز الأصوات في الولاية ستستغرق وقتا طويلًا، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.يذكر أن ترامب متقدم بنسبة ضئيلة جدا على بايدن في الولاية، بنسبة 49.6 ٪ مقابل 49.2 ٪، مع احتساب 96 ٪ من الأصوات في الولاية.وتشير الإحصائيات إلى أنه من المرجح أن ينتصر بايدن بالانتخابات في حال حسمه ولاية جورجيا، التي تتجه إليها الأنظار، بالإضافة لولايتي أريزونا ونيفادا.فيما أعرب رافنسبرجر، عن أمله بأن تتمكن اللجنة من إعلان النتائج في وقت متأخر اليوم.