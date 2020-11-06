«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

مشوار والدي معروف للجميع ولن استطيع أن أضيف جديدا، فحياة إسماعيل ياسين معاناة معروفة قاسى في حياته حتى وصل للنجومية من النوم في المساجد ومرمطة الشوارع، يخطف السمكة من فم قطة ليأكلها، الضرب في الأفراح في مستهل حياته، وكيف لأي فنان أن يصل للمجد دون التعب والمعاناة والدي توفى في 24 مايو سنة 1972".هكذا تحدث ياسين إسماعيل ياسين عن والده الفنان الراحل وعن معاناته وعن الظلم الذي تعرض له بعد وفاته، وذلك في حواره لجريدة "مايو" عام 1990.وقال ابن الفنان الراحل، إن الإذاعة والتلفزيون لم يقدما شيئًا عن والده بعد وفاته حتى مجرد عرض برنامج أو حتى التنويه عن ذكرى وفاته لم يحدث إطلاقًا.وحكى "ياسين"، قائلا: "الذكرى الماضية اتصلت برئيس الإذاعة ولم يفعل شيئًا، واتصلت برئيس التلفزيون وقلت له: هل إسماعيل ياسين نكرة؟ قال لي كيف هذا؟ قلت له: اليوم ذكراه ولم يعلن عن برنامج باسمه ليذاع في السهرة، قال: حالا سنذيع برنامجا، ثم فوجئت بأن التلفزيون يذيع في السهرة فيلما لعبد السلام النابلسي.ووجه ياسين إسماعيل ياسين رسالة إلى وزير الثقافة، قائلًا: "عيب إسماعيل ياسين لايقل أهمية عن غيره، إسماعيل ياسين هرم من أهرامات الكوميديا في مصر والعالم العربي، كل ما تفعله وزارة الثقافة هو الاهتمام بأبي الهول فقط، نظرة لإسماعيل ياسين على الأقل أنفه لم تكسر".