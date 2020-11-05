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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سنطعن في كل الولايات التي فاز بها بايدن.. وسنفوز

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:52 م
ترامب
ترامب
وسام عطية
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نشر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تحديه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب عبر تويتر: "حملتي ستتحدى قضائيا في كل الولايات التي أعلن فوز بايدن بها، وسنطعن بكل الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا".

واختتم التغريدة قائلا: "سنفوز.. وأميركا أولا".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهما.

يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم أول أمس الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتا، بينما حصل بايدن على 264 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ودعا دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى ضرورة وقف فرز أصوات بطاقات الاقتراع عبر البريد، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن.

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