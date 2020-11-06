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لايف ستايل

طبيب نفسى يحلل شخصيات «حكاية لازم أعيش»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
حكاية لازم أعيش
حكاية لازم أعيش
سلمى بدر
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تعتبر العلاقات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو خارجها هي ما تحدد شخصيتنا وطريقة تعاملنا مع الأخرين، ومسلسل «إلا أنا حكاية لازم أعيش» مثال واضح وحي لتجسيد كافة العلاقات التي نعيشها في الواقع كل يوم، كتخلي شريك الحياة عن شريكته بسبب مرض ما أو العكس، أو العلاقة بين الأم وابنتها، والعلاقة بين الصديقتين المتمسكين ببعضهما البعض، فقد استطاع المسلسل أن يبرز هذه العلاقات من سلبيات وإيجابيات، لذلك يتحدث اليوم لـ«الدستور» الطبيب النفسي الدكتور يحيى محي الدين عن أشكال العلاقات الإنسانية المختلفة التي تناولتها «حكاية لازم أعيش».

يقول دكتور يحيى، استطاعت حكاية «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا» أن تحرك مشاعر الناس وتجسد لهم الأشكال المختلفة من العلاقات الإنسانية في حياتهم، وأثارت قضية هامة يتعرض لها الأفراد كل يوم داخل المجتمع سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قضية التنمر، وشهدت الحلقات أحداث متصاعدة ومثيرة جذبت انتباه الجمهور خاصة في شكل بين نور و4 أفراد من حولها شكلوا علاقات مختلفة معها.

نور ووالدتها
جسدت الفنانة نجلاء بدر، دور والدة جميلة عوض، ولكنها كانت لها صديقة قبل أن تكون أم، يقول دكتور يحيى: العلاقة بين نور ووالدتها كانت علاقة مثالية جدًا تتمناها أي بنت مع والدتها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل لو لم تكن نور في تلك الظروف كان سيبقى هذا شكل العلاقة؟ الأم دائمًا هي مصدر الحنان بالنسبة للأبناء، ولكن الخطأ الذي ارتكبته الأم في القصة أنها ساعدت ابنتها على الكذب وإخفاء مشكلة تعاني منها بدلًا من أن تقويها وتجعلها تواجه المجتمع مما جعلها تواجه مشاكل في حياتها وتحس بالاختلاف والضعف في أحيان كثيرة.

نور وصديقتها
العلاقة بين نور وصديقتها الوحيدة تالا علاقة صداقة مثالية جدًا في كل شيء، فتالا مثال الصديقة التي تسمع وتفهم وتقبل دون الحكم علي صديقتها وتنصحها عندما تطلب النصيحة، والعلاقة بينهن قبول النقض من الآخر، وبينهن أحاديث واهتمامات مشتركة.

نور وحاتم
علاقة نور وحاتم شريك حياتها الأول علاقة بها الكثير من الأنانية، فبعد أن اكتشف حاتم أن نور مصابة بمرض البهاق ولم تخبره بهذه المعلومة الهامة بالنسبة له، كان رد فعله صادم حول هذه الحقيقة مما أصابه بصدمة، وبدأ في تعنيفها ولومها، وهو ما لم تتوقعه نور التي أصيبت بصدمة عصبية دخلت على أثرها المستشفى.

نور وشريف
شريف شخص مثالي جدًا تتمناه أي فتاة، هو الوحيد الذي استطاع تحقيق الأمان لنور دون أن تطلب منه ذلك، مما مكنها من إظهار شكلها الحقيقي دون أي مكياج، ولم تخف من أي رد فعل، فهو مثال للرجل الذي يؤتمن على المرأة خاصة بعد أن علم بحالتها، واحترم رغبتها في إخفاء حالتها، وقام بالبحث عن مرض البهاق وظل يتقرب منها بكل طرق لأنه أحبها بصدق.

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