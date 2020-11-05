ترامب: حققنا انتصارًا قانونيًا كبيرًا في بنسلفانيا

أعلن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن تحقيقه انتصارا قانونيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما أفادت "سكاي نيوز عاجل" اليوم الخميس.تأتي تلك التصريحات بعد أن قالت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» إنه في غضون دقائق قليلة من المتوقع أن يقدم مفوضو مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، تحديثًا حول عدد الاقتراع الجاري عبر البريد.وتشير الإحصائيات إلى أن ولاية بنسلفانيا تشهد تراجعا لترامب بعد أن كان متقدمًا، ذلك مع فرز المزيد من الأصوات عبر البريد، وكان دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، قد فاز بها في 2016.وأوضحت "BBC" البريطانية، أن ترامب يتقدم حاليًا بنحو 160 ألف صوت، لكن مسئولو الانتخابات في فيلادلفيا يقولون إن الفرز القادم يشهد تقدما كبيرا للمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث إنهم يعدون الآن ما يقرب من 9 بطاقات اقتراع عبر البريد لبايدن لكل بطاقة اقتراع بريدية لترامب.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت، اليوم الخميس، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدم في ولاية نيفادا التي تعتبر ولاية الحسم بينه وبين المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم أول أمس الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتا، بينما حصل بايدن على 264 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.