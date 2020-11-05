أريزونا: مسئولون بالولاية يعملون على فرز الأصوات على مدار الساعة

أكدت وزيرة خارجية ولاية أريزونا الأمريكية كاتي هوبز أن مسئولي الولاية سوف يفرزون جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في الولاية.وقالت هوبز - في تصريحات لها ردًا على بعض الاحتجاجات الجارية بالتزامن مع الانتخابات، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - إنها تتفهم هدف هؤلاء المتظاهرين، مؤكدة "بالطبع، سوف نفرز جميع الأصوات، فنحن ملتزمون قانونًا بفعل ذلك".وأضافت أن المسؤولين عن الانتخابات في المقاطعة "يعملون على مدار الساعة لفرز هذه الأصوات"، مشيرة إلى أنهم سيؤدون وظائفهم سواء كان هناك متظاهرون بالخارج أم لا.وأشارت هوبز إلى أن حوالي 450 ألف بطاقة اقتراع متبقية ستقوم الولاية بفرزها، من بينها 300 ألف من مقاطعة ماريكوبا وحدها.من جانبها، قالت (سي.إن.إن.) إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس دونالد ترامب بفارق ضئيل يبلغ أكثر من 68 ألف صوت في أريزونا.