رئيسا أركان الجيشين العراقي والبريطاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير رشيد يارالله، خلال اتصال هاتفي، مع الجنرال نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني، سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.وذكرت وزارة الدفاع- في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الخميس: "إن يار الله ونظيره البريطاني بحثا خلال الاتصال عددًا من المحاور المهمة، وأكدا العلاقات المتميزة بين البلدين".كما أكدا مواصلة الجانب البريطاني دعمه قدرات الجيش العراقي من خلال بعثة حلف الناتو في العراق والتعاون الثنائي المشترك.