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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهما بندقية في قنا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:30 م
ضبط عاطلين
ضبط عاطلين
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، من القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية آلية في إحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة. 

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية في مديرية الأمن، يفيد بالقبض على «السيد.ك.ا» و«محمد.ا.ا» عاطلين، وبحوزتهما بندقية آلية وذلك بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا. 

فيما كشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، عن حيازة العاطلين البندقية الآلية وذلك لغرض استخدامها في خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز دشنا، فيما تحرر محضر بالواقعة وزخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

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