رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينها موافقة أمنية.. اشتراطات استخراج تصريح تصوير بالمحميات الطبيعية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:12 م
تصوير بالمحميات
تصوير بالمحميات الطبيعية
أريج الجيار
طباعة
حددت وزارة البيئة شروطا لاستخراج تصريح للتصوير داخل المحميات الطبيعة سواء للأغراض التجارية والقنوات التليفزيونية والأبحاث العلمية، الإجراءات والاشتراطات اللازمة والواجب اتباعها خلال زيارة المحميات، للحفاظ على الطبيعة.

تستعرض "الدستور" التفاصيل المطلوبة لإستخراج تصريح تصوير داخل المحميات الطبيعية، وفقا لما ذكرته وزارة البيئة.

- طلب مقدم من الشركة المنفذة للعمل موضحًا به: (أماكن التصوير داخل المحمية – مدة التصوير – نوع التصوير) معتمد ومختوم من مدير عام الشركة.
- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى للشركة المنفذة للعمل.
- صورة من تصريح مزاولة النشاط للشركة من وزارة الثقافة.
- تصريح وزارة الداخلية بالموافقة على التصوير.
- الحصول على نسخة من موافقة الرقابة على المصنفات الفنية الخاصة بالعمل.
- تفويض من الشركة موقع ومختوم للمندوب لاستلام التصريح.
- صورة بطاقة رقم قومى سارية خاصة بمندوب الشركة.
- الموافقة العسكرية (حرس الحدود – المخابرات العسكرية) داخل المحميات الواقعة على السواحل والحدود المصرية.
- يتم تقديم الطلب قبل ميعاد التصوير بخمسة أيام عمل وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة.

• بالنسبة للشركات والجهات الأجنبية:
- الهيئة العامة للاستعلامات الإخبارية والجهات المعنية الأخرى: (الأمن القومي – المخابرات).
- الحصول على رأي السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.
- نسخة من العمل الفنى.

• بالنسبة للقنوات المحلية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون:
- خطاب معتمد من الجهة الإدارية الخاصة بالعمل الفنى.
- الحصول على رأى السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.

• بالنسبة لمشروعات التخرج لطلاب الجامعات:
- خطاب معتمد من الجامعة التابع إليها الطالب محددًا به مدة البحث.
- موافقة إدارة المحمية على نقاط وخطة البحث.
- موافاتنا بنسخة من البحث بعد الانتهاء.

موضوعات متعلقة

ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في أريزونا

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

الصحة العالمية: «تعبنا وكورونا لم يتعب»

الصور

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

شهود «دهس طفلى السلام»: السائق مدمن وكان يستعرض بالسيارة (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

الصحة العالمية: «تعبنا وكورونا لم يتعب»

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
محمد المعتصم
..واخد لي بالك انت ( 2)
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
المزيد

الثقافة

تزامنًا مع عرض المسلسل.. طباعة أعداد «ما وراء الطبيعة» بـ«العربية الحديثة»

«القومي للترجمة» ناعيًا رءوف وصفي: ترك للأمة العربية تاريخًا طويلًا

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لـ«يوميات معركة الصين مع الوباء»

من الأرشيف.. قصة أول ديوان لـ«الأبنودي»: مزقه والده