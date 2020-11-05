بينها موافقة أمنية.. اشتراطات استخراج تصريح تصوير بالمحميات الطبيعية

حددت وزارة البيئة شروطا لاستخراج تصريح للتصوير داخل المحميات الطبيعة سواء للأغراض التجارية والقنوات التليفزيونية والأبحاث العلمية، الإجراءات والاشتراطات اللازمة والواجب اتباعها خلال زيارة المحميات، للحفاظ على الطبيعة.تستعرض "الدستور" التفاصيل المطلوبة لإستخراج تصريح تصوير داخل المحميات الطبيعية، وفقا لما ذكرته وزارة البيئة.- طلب مقدم من الشركة المنفذة للعمل موضحًا به: (أماكن التصوير داخل المحمية – مدة التصوير – نوع التصوير) معتمد ومختوم من مدير عام الشركة.- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى للشركة المنفذة للعمل.- صورة من تصريح مزاولة النشاط للشركة من وزارة الثقافة.- تصريح وزارة الداخلية بالموافقة على التصوير.- الحصول على نسخة من موافقة الرقابة على المصنفات الفنية الخاصة بالعمل.- تفويض من الشركة موقع ومختوم للمندوب لاستلام التصريح.- صورة بطاقة رقم قومى سارية خاصة بمندوب الشركة.- الموافقة العسكرية (حرس الحدود – المخابرات العسكرية) داخل المحميات الواقعة على السواحل والحدود المصرية.- يتم تقديم الطلب قبل ميعاد التصوير بخمسة أيام عمل وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة.• بالنسبة للشركات والجهات الأجنبية:- الهيئة العامة للاستعلامات الإخبارية والجهات المعنية الأخرى: (الأمن القومي – المخابرات).- الحصول على رأي السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.- نسخة من العمل الفنى.• بالنسبة للقنوات المحلية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون:- خطاب معتمد من الجهة الإدارية الخاصة بالعمل الفنى.- الحصول على رأى السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.• بالنسبة لمشروعات التخرج لطلاب الجامعات:- خطاب معتمد من الجامعة التابع إليها الطالب محددًا به مدة البحث.- موافقة إدارة المحمية على نقاط وخطة البحث.- موافاتنا بنسخة من البحث بعد الانتهاء.