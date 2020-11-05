اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي عن أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، اليوم الخميس.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي: "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.وكانت قوات التحالف اعترضت خلال الشهر الماضي ما يقرب من 10 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت بيانات التحالف العربي.