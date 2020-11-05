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فن

«بوجه مليء بالندبات».. محمد فراج مجرم مخضرم في «الصندوق الأسود»

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:11 م
محمد فراج
محمد فراج
دعاء عبد المقصود
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بأدائه الاستثنائي والمتميز كعادته، ومن خلال المكياج الاحترافي اللافت، استطاع النجم محمد فرّاج أن يقنع جمهوره بكونه مجرما مع سبق الإصرار في فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات، ويشاركهما بطولته مصطفى خاطر.

بعد أسبوع من طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، والذي تخطت إيراداته حتى الآن الاثنين ونصف مليون جنيه، نجح النجم محمد فرّاج في خلق ردود أفعال قوية حول الشكل الذي ظهر عليه كمجرم عتيد ترك الزمن على وجهه المشوه علامات تنمّ عن تاريخ طويل في الإجرام. حيث يقوم فرّاج بدور سيد الهجّام الذي يستعين به صديقه مصطفى خاطر للسطو على منزل ياسمين التي تجسدها منى زكي، بهدف السرقة.

ومن أشهر أدوار الشر التي قدمها محمد فرّاج، شخصية سوني في مسلسل هذا المساء، وآدم في مسلسل قابيل، وهي شخصيات لم تكن في حاجة لمكياج خاص لأن أفعالها المؤذية تصدر من شخصيات سيكوباتية متلاعبة بالآخر معقدة وحريصة على إظهار عكس ما تخفيه، أما سيد الهجّام في الصندوق الأسود، فيمثّل المجرم البلطجي اللامبالي والذي يخوض معارك ولا يتردد في اللجوء للقوة والسلاح في سبيل تحقيق أهدافه

وبالإضافة إلى أداء فرّاج اللافت.، أسهم في ظهور شخصية سيد الهجام بهذا الشكل المكياج المحكم الذي صنعه الماكيير المخضرم محمد عبدالحميد والذي عمل مع العديد من نجوم ونجمات السينما والتليفزيون من خلال العديد من الأعمال من بينها الجماعة، ذات، وبدون ذكر أسماء.

الصندوق الأسود من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.

الفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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