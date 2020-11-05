وول ستريت تحقق مكاسب مع انتظار المستثمرين نتائج الانتخابات الأمريكية

استكمل مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم الصناعية أداءه القوي هذا الأسبوع، حيث ارتفع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، وسط مؤشرات على أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على بعد خطوات من البيت الأبيض.وبعد أن أغلق بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء، ارتفع داو جونز بنسبة 27ر1 بالمئة ليصل إلى 66ر27847 نقطة في بداية تعاملات اليوم الخميس.