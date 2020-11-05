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محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:07 م
جمال السعيد
جمال السعيد
صلاح حسنى
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استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الخميس، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، مستشار وزير الاتصالات، والفريق الفني المرافق لها لبحث إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات «إبداع مصر الرقمي» داخل الجامعة وذلك بعد الانتهاء من عمل المعينات اللازمة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة.

وقال السعيد، في بيان اليوم، إنه تم خلال اللقاء مناقشة دراسة إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي داخل الجامعة لخدمة الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس وشباب محافظة القليوبية.

وقال رئيس الجامعة، إن المركز التكنولوجي الجديد يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فضلا عن مساعدتهم في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

من ناحية أخرى، استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما استعرض السعيد خطط الجامعة المستقبلية والإنشاءات الجديدة بمقر أرض الجامعة في العبور ومشتهر وكفرسعد ومنها مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور.

من جانبها، قالت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات إن مركز إبداع مصر الجاري إنشاؤه في جامعة بنها يأتي في إطار المشروعات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية بالجامعات فضلا عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف الفني والعلمي المتخصص، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء المراكز التكنولوجية في الجامعات المصرية وتم البدء في المرحلة الثانية وجاءت جامعة بنها من أوائل الجامعات التي تشهد إنشاء هذه المراكز.

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