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محافظات

تكثيف أعمال تطهير وتعقيم مدارس مطروح لمواجهة كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:40 م
تطهير وتعقيم مدارس
تطهير وتعقيم مدارس مطروح
ياسمين شعيب
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شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير مدارس السادات وعادل الصفتي وباحثة البادية والثانوية بالكيلو 7 والثانوية العسكرية وحسن الشربتلي التجريبية في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار كورونا.

وأشار إلى استمرار تطهير أماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالإضافة إلى تعقيم السيارات القادمة للمدينة على التمركزات الثابتة شرقا وغربا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة.

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح أنه يتم التنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بنطاق المدينة.

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