«بيطري المنيا» تبدأ إجراءات مقاومة إنفلونزا الطيور

قال الدكتور محمد عثمان وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية بدأت اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمقاومة إنفلونزا الطيور، خاصة مع قدوم الشتاء، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور برئاسة سكرتير عام المحافظة عقدت اجتماعًا لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها.وأضاف عثمان، لـ«الدستور»، أن المديرية واللجان البيطرية بها تقوم حاليًا بالمرور على مزارع تربية الطيور وأخذ عينات منها، كما يتم المرور على مجازر ذبح الدواجن للكشف على هذه الطيور والتأكد من عدم إصابتها بإنفلونزا الطيور أو أي أمراض أخرى، بجانب المرور على المنازل التي تقوم بتربية الطيور وتوفير النصائح والإرشادات لهم والخاصة بكيفية معرفة الطيور المصابة وكيفية الذبح الآمن.أشار عثمان إلى أن الحملة القومية للتطعيم والتحصين ضد الحمى القلاعية التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي وتم مدها نتيجة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ستنتهي منتصف نوفمبر الجاري وتم حتى الآن تحصين 100 ألف حيوان ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز بمقابل مادي حتى تم تحصين وتطعيم الأبقار والجاموس بمبلغ 17 جنيهًا، بينما الأغنام والماعز بمبلغ 11 جنيهًا.أوضح وكيل وزارة الطب البيطري أننا خاطبنا بعض الجهات والمؤسسات العامة لمدنا بالمواد المستخدمة في التطهير والتعقيم لمكافحة الوباء ولم يتم الرد علينا، حتى الآن، ونحن جاهزون بالعمال ومواتير الرش للمشاركة في أعمال التطهير والتعقيم.