بـ49.3% بايدن يحسم نيفادا لصالحه.. وحملة ترامب تشكك في النتائج

تقدّم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيفادا بعد فرز 86% من إجمالي الأصوات في الولاية، بـ 49.3% مقابل 48.7% للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.كانت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية قد كشفت في وقت سابق، عن أن حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب، سترفع دعوى قضائية في نيفادا تزعم التلاعب بالأصوات.