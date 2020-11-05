دير المحروسة يواصل نهضات مارجرجس

يواصل دير مارجرجس بالمحروسة بقنا، نهضات مارجرجس الروماني، اليوم الخامس على التوالي، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.وقال الدير، في بيان له: آخر موعد لتواجد الأفراد داخل الدير في الحادية عشرة مساءً، على أن تغلق أبواب الدير الخارجية، بالإضافة إلى أن الحضور بالقداسات والعشيات مسموح إلى أن تمتلئ الكنيسة بالشروط الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي.وتبدأ الاحتفالات بعشية تطيب رفات مارجرجس الروماني، وذلك بيد الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، إلى جانب مشاركة عدد من الكهنة.