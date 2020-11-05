«روح» يعيد هيثم محمد ووفاء قمر إلى السينما

كشف المنتج علاء مهني، مالك شركة اتحاد الإخوة جروب، أنه يخوض التجربة الثانية له سينمائيًا بفيلم يحمل اسم "روح" لمجموعة من النجوم الشباب ويتبقى له يوم واحد لانتهاء التصوير.أكد مهني في بيان من الشركة المنتجة، اليوم الخميس، أن العمل يدور في إطار من الرعب والإثارة والتشويق ويعتمد على أعمال الجرافيكس وVFX، مما أدى إلى اتباع معايير وتحضيرات مكثفة في استغلال الكثير من الوقت والمجهود وغيرها.أضاف أنه يراهن على هذه التجربة الشبابية مع مجموعة من النجوم الذين يحملون اسما فنيا مرموقا لإظهار هذا المشروع إلى النور حين عرضه بدور العرض السينمائي.وأوضح أن العمل سيشهد عودة كل من الفنانة وفاء قمر والفنان هيثم محمد من خلاله الظهور مرة أخرى بعد غياب طويل ويشارك في العمل كل من الفنانين تتيانا صبري عبدالمنعم أحمد العمدة ومادلين طبر، أحمد عبدالعزيز أمين، مي العسكري، سحر عبدالحميد، هنا خليل وغيرهم من ضيوف الشرف، قصة ومعالجة درامية أحمد العمدة وسيناريو وحوار خالد سليمان وإخراج عمر العشري.