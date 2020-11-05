ترامب يدعو لوقف فرز الأصوات: «أوقفوا العد»

وأضاف ترامب في تغريدة ثانية: "لن يتم احتساب أي تصويت يأتي بعد يوم الانتخابات!".



وأعلنت حملة دونالد ترامب، عن أنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، متهمة الديمقراطيين بالسعي " لتجاهل أصوات الجمهوريين".



وقالت حملة ترامب إنها ستسعى إلى إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، ثم أعلنت عن أنها اتخذت إجراءات قانونية لوقف فرز الأصوات في ميشيجان، ضمن سلسلة تحركات قضائية تضمنت الطعن على تمديد المواعيد النهائية للاقتراع في ولاية بنسلفانيا والمطالبة بفصل بطاقات اقتراع الناخبين المتأخرين في ولاية جورجيا.