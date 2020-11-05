«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة لمواجهة الأمطار والسيول.وقال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إن المهندس رسلان أمر بتكثيف جهود سحب مياه الأمطار بالشركات التى تعرضت لموجة من الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق المجمعات العمرانية.ووجه رئيس الشركة القابضة، بالتنسيق الكامل بين جميع الشركات التابعة للشركة القابضة والتأهب للدفع بالمعدات والسيارات للشركات التى تتعرض للأمطار حال الحاجة، واستمرار المتابعة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على رأس الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواقع العمل المختلفة، ومراكز خدمة العملاء، بجميع الشركات التابعة.وتابع خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، والموقف التنفيذى لبرنامج حياة كريمة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا، والمتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.