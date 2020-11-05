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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تأجيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد بمراكش لـ2022

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:01 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أ.ش.أ
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أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، عن تأجيل موعد عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش في المملكة المغربية في أكتوبر 2021، لمدة 12 شهرا حتى عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية مجموعة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسئولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.

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