661 مقرا انتخابيا جاهزا لاستقبال 3.4 مليون ناخب بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن جاهزية محافظة الغربية لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر.وقام المحافظ على مدار يومين بعدة جولات، تفقد فيها جميع مقار مبيت قوات التأمين في جميع أنحاء المحافظة، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.كما أكد المحافظ على جاهزية 1159 لجنة بـ661 مقرا انتخابيا لاستقبال الناخبين والمقدر عددهم بـ3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.وأضاف المحافظ أنه قد تم تجهيز 944 مدرسة و155 معهدا أزهريا و23 مركز شباب و15 وحدة صحية و6 وحدات محلية ووحدتين اجتماعيتين وثلاثة مقار تابعة للري والزراعة بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت.وناشد المحافظ جميع المواطنين النزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم بأن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.