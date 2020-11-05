ذُُبِحت فى ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة مقتولة فى أسوان

عثر أهالي منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، منذ قليل، على جثة سيدة مذبوحة ملقاة داخل الخور الموجود بالمنطقة في ظروف غامضة، وعلى الفور تم تبليغ الشرطة لمعاينة الجثة.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة مذبوحة يتضح من شكلها أنها صغيرة في العمر ملقاة داخل الخور الموجود بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار شرطة الكهرباء بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لمعاينة الجثة وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة، بعد الانتهاء من معاينة الطبيب الشرعي للجثمان.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلها إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.