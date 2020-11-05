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مصر

«السياحة والآثار» تعلن استرداد قطعة أثرية من إيطاليا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:20 م
خالد العناني
خالد العناني
مها صلاح
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نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار، والخارجية في استرداد قطعة أثرية من إيطاليا كانت قد ضبطتها الجهات الأمنية المعنية في مدينة كالياري بإيطاليا في عام 2018، وقد تم تسليمها إلى سفير مصر بإيطاليا السفير هشام بدر، اليوم الخميس، بمقر وحدة مكافحة الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية الكاربيناري.

ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الطرفين في الحفاظ على تراث حضارة البلدين ومكافحة الجرائم التي ترتكب في حقها.

وقد أعرب السفير عن تقديرة للتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين المصري والإيطالي في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.

وأوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أنه فور ضبط القطعة بواسطة السلطات الإيطالية تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بين وزارة السياحة والآثار ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات الايطالية، مشيرًا إلى أن القطعة المستردة عبارة عن جزء من غطاء تابوت خشبي يبدو أنه الجزء الأوسط من بدن تابوت، مغطى بطبقة من الجص ومنفذ علية أربعة شرائط من العلامات الهيروغليفية المكتوبة بالمداد الأسود تعود إلى العصر المتأخرة وقد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وجارٍ اتخاذ إجراءات الشحن والتغليف لعودة القطعة الأثرية المصرية إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن مصر قد استطاعت استرداد 195 قطعة أثرية بالإضافة إلى 21.660 عملة أثرية من إيطاليا في عام 2018.

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