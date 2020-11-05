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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقدم ملحوظ لبايدن وسط استمرار فرز الأصوات في بنسلفانيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:05 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» أنه في غضون دقائق قليلة من المتوقع أن يقدم مفوضو مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، تحديثًا حول عدد الاقتراع الجاري عبر البريد.

وتشير الإحصائيات إلى أن ولاية بنسلفانيا تشهد تراجعا لترامب بعد أن كان متقدمًا، ذلك مع فرز المزيد من الأصوات عبر البريد، وكان دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، قد فاز بها في 2016.

وأوضحت "بي بي سي" البريطانية، أن ترامب يتقدم حاليًا بنحو 160 ألف صوت، لكن مسئولي الانتخابات في فيلادلفيا يقولون إن الفرز القادم يشهد تقدما كبيرا للمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث إنهم يعدون الآن ما يقرب من 9 بطاقات اقتراع عبر البريد لبايدن لكل بطاقة اقتراع بريدية لترامب.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت، اليوم الخميس، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدم في ولاية نيفادا التي تعتبر ولاية الحسم بينه وبين المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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