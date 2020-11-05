وزير الخارجية السعودي يبحث مع مسئول أوروبي التطورات بالمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، تلقاه من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضا وجهات النظر تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.