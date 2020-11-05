روسيا تأمل تجنب الولايات المتحدة أعمال الشغب بعد الانتخابات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب أعمال الشغب بعد الانتخابات الرئاسية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- اليوم الخميس- إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت القصور في النظام الانتخابي هناك، معربة عن أملها في أن يتم تحديد الرئيس وفقا لدستور البلاد.وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نأمل أن تسمح الآليات القانونية الموجودة في الولايات المتحدة بالتوافق التام مع الدستور الأمريكي، بتحديد رئيس الدولة المستقبلي، والأهم من ذلك، تجنب اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في البلاد".وفي الوقت نفسه، أكدت زاخاروفا أن انتخاب الرئيس هو "حق حصري للمواطنين الأمريكيين الذين يستحقون فرز أصواتهم بشكل صحيح".