«وكيل زراعة المنيا»: الزراعات لم تتأثر بالأمطار وهذه استعداداتنا للشتاء

أكد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن المحاصيل الزراعية بالمحافظة لم تتأثر أو تُصب بأي أضرار جراء الأحوال الجوية والطقس المتقلب أو الأمطار التي تسقط حاليا وتصل في بعض الأماكن إلى سيول، مشيرة إلى أن المديرية استعدت لاستقبال موسم الشتاءوأكد المهندس عبدالعاطي الخطيب، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المديرية استعدت لموسم الشتاء عن طريق عمل حقول إرشادية لزراعة محصول القمح على مصاطب لترشيد استهلاك المياه كما أن هذه الطريقة تفيد في القضاء على الحشائش وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، مما يساعد في تقليل التكاليف المادية وزيادة الإنتاجيةوأضاف الخطيب أنه أيضا سيتم استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة، حيث ستتم تسوية الأرض للزمام المنزرع بالليزر وبناء على التركيب المحصولي في محافظة المنيا يتم تحديد الاحتياجات السمادية خلال الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن الزمام المنزرع بالقمح هذا العام يصل إلى 460 ألف فدان، بينما كان العام الماضي لا يزيد على 223 ألف فدان.وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أنه تم إرسال إنذارات لمزارعي الأراضي الصحراوية تم تحذيرهم فيها من استخدام الري بالغمر، حيث تم تغيير منظومة الري لتصبح بالتنقيط وهو نظام الري الحديث، مشيرا إلى أن الأمطار التي سقطت مؤخرا والتي وصلت إلى درجة السيول في بعض الأماكن لم تؤثر على الأراضي الزراعية أو المحاصيل ولم نتلق أي شكاوى في هذا الشأن.