المشدد 7 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العياط»

قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف العياط»، والتى وقعت فى أغسطس 2013.صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج محمد السعيد.كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكمًا غيابيًا على المتهم وآخرين لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.