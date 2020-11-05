«صغار أشقياء».. أسرار مراكز تعديل السلوك والتأهيل النفسي للأطفال

- الدكتور أشرف: عالجنا أطفال عدة من السلوكيات الخاطئة

- طفل كان يسرق كل ما يراه.. وتعافى بعد شهرين فقط

- استشارية نفسية: ترك الطفل وحيدًا يشجعه على ارتكاب التصرفات الشنيعة

- سلمى كانت تؤذي زملائها في المدرسة باستمرار.. وأصبحت الآن محبوبة من الجميع

- عيادة تعديل سلوك تشترط جلسات للآباء قبل الأطفال

- أب خضع للتأهيل داخل عيادة بعد تسبب طفله في طلاقه

واقعة مشينة أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، حين تعرض رجال الشرطة لإهانة شديدة على يد طفل صغير، لم يرى أي تربية صحيحة على ضرورة احترام الكبير قبل الصغير.لم يمر يومان على الواقعة حتى انتشر فيديو آخر للصبي ذاته يهين شرطي آخر بنفس الطريقة، معتمدًا على منصب والده الذي اعتقد في البداية أنه قد يحميه من أي شئ مكروه يسببه، ولكن حدث العكس حين صدر قرار بإيداع الطفل داخل مركز ملاحظة.هنا في "الدستور".. اخترنا أن نعرض قصص أطفال كانوا يملكون تلك العادات السيئة في معاملة الآخرين لكنهم خضعوا للعلاج داخل عيادات تعديل السلوك ليتعلموا الأخلاقيات الصحيحة، وكيفية التعامل مع من هم أكبر منهم سنًا.لم نتوقف عند عرض حكايات الأطفال فقط، بل حصلنا عليها من داخل عيادات تعديل السلوك التي ساعدت في علاجهم، وتحدثنا مع عدد من أطباء التأهيل النفسي ليوضحوا الطرق التي يعتمدون عليها في علاج الأطفال وتأهيلهم للحياة.البداية كانت فى مدينة المنصورة، حين تواصلنا مع الدكتور أشرف علي، أخصائي التخاطب وتعديل سلوك، الذي أوضح في حديثه لـ"الدستور"، أنه يملك عيادة ومركز تأهيل نفسي للأطفال، يستطيع من خلالها مقابلة العديد من حالات الصغار الذي يحتاجون إلى تأهيل مستمر، ولا يستطيعون تعلمه داخل المنزل.أشار الطبيب إلى الأسباب الرئيسية في نقص السلوك والعادات المتعارف عليها لدى الأطفال، وهي عدم قدرة الوالدين على التحكم في أبنائهم بشكل كبير، بل وعدم تخصيص وقت معين في يومهم لسماع قصص الأطفال التي تحدث لهم في حياتهم اليومية، ومدى تأثيرها في تكوين عقليتهم والجزء النفسي أيضًا.أضاف: "يوجد مشكلة أخرى وهي عدم تواجد خبرة كافية لدى الآباء في تربية أطفالهم قبل خوض قرار الإنجاب، ما قد يجعلهم غير مدركين لخطورة الأمر إن غفلت عيناهم عن مراقبة صغارهم في هذه المرحلة خصيصًا".تحدث الدكتور "أشرف" عن دوره الوظيفي أيضًا داخل العيادة الخاصة به، من خلال متابعة حالات الأطفال الذين يحتاجون إلى تأهيل نفسي وتعديل سلوك، ويكون ذلك برغبة آبائهم الذين يعانون من أمور عدة تحدث نتيجة ممارسات وأفعال أبنائهم الخاطئة.روى الطبيب قصة أحد الحالات التي استطاع علاجها في وقت قصير، مستدلًا منها على مهمته التي يؤديها داخل مركز تعديل السلوك، وتوضيحًا لطرق علاج الأطفال من نقص السلوك لديهم.لم يبلغ من عمره سوى 10 أعوام فقط، لكنه تسبب في خسائر عدة لكل من حوله حين كان يتصرف بطيش شديد من خلال ممارسته لعادة سيئة شاهدها في الأفلام، ولم يجد من يحذره منها كونه لم يسأل على شدة عواقبها.ثلاث أعوام من تكرار تلك الممارسات كانت سببا كافيا لخلق كراهية شديدة تجاه الطفل من قبل كل من حوله، فهو كان يسرق كل شئ بداية من المال وصولًا للأشياء الصغيرة التي لا قيمة لها، رغبة منه في ممارسة الفعل فقط وليس من أجل الحصول على شئ معين أو تحقيق هدف ما.رفض الطبيب ذكر أي تفاصيل عن الطفل أو ذويه حفاظًا منه على أسرار المرضى الذين يترددون على عيادته، لكنه اكتفى بعرض قصته علينا لتكون مصدر أمل لكل أسرة تحاول إنقاذ طفلها من أي عادات خاطئة تلاحقه، ولا يستطيعون السيطرة عليها.استكمل الطبيب قصة الصغير، قائلًا: "في يوم ما قرر ذوي الطفل خضوعه لجلسات تعديل السلوك تحت إشرافي، وحين تحدثت معه أنكر في بداية الأمر ما فعله طيلة السنوات الماضية، لكن بعد ثلاث جلسات فقط من الحديث حول الأخلاقيات الصحيحة، وتجريم الدين لتلك الممارسات الخاطئة بدأ الطفل في التجاوب معي".اعتمدت طرق علاجه على عرض صور كارتونية لتكون مصدر بصري له أثناء الجلسة حتى يتذكرها دومًا، وتثبت فرضيتها في عقله، وهذه هي الطريقة المتبعة في علاج الأطفال سلوكيًا بشكل عام، وأيضًا الصغار الذين يتعرضون لعنف لفظي وجسدي.العلاج بدأ حين اعترف الطفل بجميع أفعاله للطبيب، واستوعب المعلومات الصحيحة التي أرشدها الطبيب إليه أثناء الجلسات، بجانب المتابعة الدورية لمدة ثلاث أيام في الأسبوع، ليتعافى نهائيًا بعد شهرين فقط، وهو الآن يعيش حياة سوية وابتعد تمامًا عن إثارة المشاكل مع الآخرين.توجهنا بعد ذلك إلى عيادة داخل محافظة الجيزة، تخصصت في تأهيل الأطفال الصغار نفسيًا وتعديل سلوكهم، لما قد يتعرضوا إليه من ممارسات عنيفة خلال فترة المراهقة، والتي تؤثر على حياتهم فيما بعد بشكل كبير.تقابلنا في العيادة مع الدكتورة سعاد عبد الدايم، الاستشاري النفسي والمتخصصة في تعديل سلوك الأطفال، والتي أشارت في بداية حديثها مع "الدستور"، إلى ضرورة مراقبة الأطفال باستمرار منذ بلوغهم الخامسة حتى الانتهاء من مرحلة المراهقة نهائيًا، خاصة أن هذه هي المرحلة التي تحدد مصير شخصيتهم وطباعهم في المستقبل.تحدثت أيضًا عن ضرورة توافر العديد من مراكز التأهيل النفسي للأطفال في هذه المرحلة، لتخفيف العبئ على الآباء والأمهات الذين لا يملكون خبرة كافية في إرشاد أبنائهم إلى الطريق الصحيح، ومتابعة سلوكهم والعمل على تعديله بطرق معينة لا يعلمها سوى من درس وتخصص في الأمر.تحتوي العيادة الخاصة بالدكتور "سعاد" على ثلاث غرف مخصصة لاحتواء الأطفال، كُل غرفة منهم لها استخدامها الخاص، فالغرفة الأولى لإدارة المناقشات بين الطبيبة والأطفال، والغرفة الثانية مسؤولة عنها إحدى المشرفات في العيادة، والتي تستخدم شاشة عرض بها لتلقن للأطفال دروسا من خلالها مصحوبة بالصور الكارتونية، يكون هدفها إرشادهم للسلوكيات الصحيحة.أما الغرفة الثالثة ما هي إلا مكان مخصص للترفيه، يذهب إليه الأطفال في نصف اليوم لتأدية ألعاب الذاكرة والذكاء أو مشاهدة فيلم كارتوني يتحدث عن أهمية التمتع بالأخلاقيات الصحيحة، وضرورة احترام الصغير والكبير.وروت الطبيبة قصة إحدى التلميذات اللاتى مارسن أفعال شنيعة تجاه الآخرين، قائلة إن هذه الطفلة الطالبة بالصف الخامس الابتدائى تعرض بسببها بعض زملائها إلى الاكتئاب الشديد والخوف من الذهاب إلى المدرسة، بهدف تجنب اللقاء معها نتيجة ما كنت تسببه من أذى مستمر تجاههم.خضعت سلمى، التي لم تبلغ من العمر سوى 10 أعوام فقط، للعلاج داخل عيادة الطبيبة لفترة تجاوزت الثلاث أشهر من التأهيل النفسي وتعديل السلوك بعد أن عانى ذووها من عدم القدرة على التحكم بأفعال التي اشتكى منها جميع من حولها.اعتادت الطفلة الصغيرة على ارتكاب أفعال معينة أو كما تسمى "المقالب" في أصدقائها وزملائها بالمدرسى، بل تمادى الأمر معها ليصل إلى الكبار وخاصة المعلمين والأقارب أيضًا، لفترة دامت عامين من المشكلات التي تسببت فيها لذويها، ولم يجدوا حلا سوى إجراء مقابلة مع الطبيبة دون علم الطفلة.في إحدى المرات التي لم تمسح من ذاكرة ذويها، تسببت الطفلة في إيذاء زميلتها بالمدرسة بأبشع الطرق حين قررت أن تكون ضحيتها أضحوكة الفصل في هذا اليوم، وفي لحظة ما كانت تترقب خطوات ضحيتها وهي متوجهة إلى مقعدها، إذ فوجئت بحركة ما تحدث في شعرها المصفف.وبعد خمسة دقائق من ذلك الشعور، اكتشفت الضحية أن "سلمى" كانت تمسك في يدها مقص وانطلقت في قص أجزاء صغيرة من شعرها دون أن تشعر، وبعد عدة ثوان كان الجميع قد لاحظ الأمر، لتخرج الضحكات الساخرة عليها.تقدم بعد ذلك ذوو الضحية بشكوى رسمية تجاه الطفلة والمدرسة على الأذى الذي تعرضت له ابنتهم، وعلى الفور تم فصل "سلمى" من المدرسة، وكانت هذه هي أكبر المصائب التي تعرض لها ذوو الطفلة، ليقرروا حينها التوجه إلى عيادة تعديل السلوك.ومنذ أن قدمت "سلمى" إلى العيادة، وتابعت جلساتها بشكل مستمر، تحولت شخصيتها إلى شئ آخر لم يكن متوقعا من قبل ذويها بعد أن فقدوا أملهم في ابنتهم الوحيدة، بل شعروا بسعادة بالغة بعد أن أصبحت الطفلة محبوبة من قبل الجميع، ولم تعد مستمرة في إثارة المشاكل لهما.وجهتنا الأخيرة كانت عيادة لتأهيل الأطفال نفسيًا في منطقة فيصل، كتبت على بابها شروطًا قبل خضوع الأطفال لجلسات تعديل السلوك والتأهيل النفسي، وهي حضور الوالدين أولًا لعدة جلسات ليستطيع الأطباء التعرف على المشكلة بشكل أوسع، وإمدادهم بالطرق الصحيحة لتربية ومراقبة أبنائهم.استقبلتنا الطبيبة المسؤولة في المركز، وهي الدكتورة داليا رائد، أخصائية التأهيل النفسي وتعديل سلوك الأطفال، وتخصصت أيضًا في علاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأطفال على مدار 14 عام من العمل.أوضحت الطبيبة في حديثها لـ"الدستور"، أن الأمر برمته يقف عند تعامل الآباء والأمهات مع أطفالهم بشكل محترف، ويجب خضوعهم لدورات تدريبية على كيفية التربية الصحيحة قبل اتخاذ قرار الإنجاب، لأن نفسية الطفل معقدة للغاية ولا يجيد التعامل معها أي شخص.وعن حضور الوالدين لجلسات التأهيل، أشارت الطبيبة إلى ثلاث جلسات تعدها العيادة للوالدين قبل المتابعة مع الطفل الخاضع للعلاج، تستطيع من خلالها الطبيبة أن تتحدث بشكل أعمق للوقوف على مصدر المشكلة، والعمل على حلها بمساعدة ذوي الطفل."هناك زيجات عدة دُمرت بسبب سوء تربية الأطفال وإثارتهم للمشاكل"، أوضحت "داليا" أن هناك العديد من الحالات التي ترددت على عيادتها، كانت تعاني من مشاكل زوجية مختلفة تسببت في عدم تربية الأطفال بشكل صحيح، لذا تهتم الطبيبة بمساعدتهم في حل مشكلاتهم قبل مشكلة الطفل.طلبنا من الطبيبة التواصل مع أحد الحالات التي ترددت عليها في الفترة الأخيرة، وطلبت منا عرض طلبنا عليه أولًا قبل الإدلاء بأي معلومات عنه، وبعد الاتصال به وافق على الحديث معنا دون الكشف عن هويته الحقيقية.رجل ثلاثيني، تزوج من فتاة أحبها حبًا جمًا منذ 12 عام، وأنجبا طفلهما الوحيد الذي يبلغ من العمر حاليًا 9 أعوام فقط، يروي قصة معاناته مع تصرفات ابنه التي لاحقته ودمرت علاقاته بجيرانه في المنطقة، بل تطور الأمر ليؤثر على علاقته مع زوجته في نهاية المطاف.تحدث الأب الذي حافظت "الدستور" على سرية اسمه، عن المشكلات التي تسبب طفله في إثارتها، حين كان يلعب في الشارع مع أصدقائه، واعتاد إيذائهم جسديًا بشكل مستمر، وفي إحدى المرات سبب عاهة مستديمة لطفل صغير من سنه.الأمر الذي جعل الزوجين يفران على الفور من المنطقة القاطنين بها، بعد الكراهية الشديدة التي تعرضا لها من قبل الجيران، والوصمة التي لاحقتها بغنجابهما لطفل مؤذ، وهذا ما سبب توترا شديدا في علاقة الزوجين مع بعضها البعض، حتى انتهى الأمر بالطلاق بعد محاولات عدة باءت جميعها بالفشل.عرض الرجل مشكلته على أحد أصدقائه الذي أرشده إلى العيادة المذكورة، وبالفعل توجه إليها ليجلس مع الطبيبة لمدة ثلاث ساعات من عرض المشكلة والعمل على حلها، ثم طلب من طليقته القدوم في إحدى المرات للعيادة وسماع حديث الطبيبة عن توفير فرصة لحل مشكلة طفلهم الوحيد.وبالفعل استجاب الزوجة للدعوة وقدمت إلى مكان العيادة، لتحضر جلسة هي الأخرى خرجت منها سعيدة ومطمئنة للغاية عن مدى تحسن الأحوال فيما بعد، ليقرر الزوجان العودة إلى حياتهما الطبيعية، وخضوع الطفل للعلاج تحت إشراف الطبيبة لفترة لم تتجاوز الثلاث أشهر.اختتم الأب حديثه موجهًا الشكر إلى الطبيبة التي ساعدته في تعلم طرق التربية الصحيحة، ومتابعة الأطفال بشكل مستمر وعدم الانشغال عنهم لأي سبب ما، وتقاسم هذه المهمة مع زوجته على مدار اليوم، وبالفعل تحسنت حالة طفلهما بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.