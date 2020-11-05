حميات العباسية تستعد لـ«كورونا» بتطوير أقسام الاستقبال والملاحظة

افتتح الدكتور محمد شوقي، وكيل صحة القاهرة، أعمال تطوير الاستقبال في مستشفى الحميات بالعباسية، يرافقه الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير للتدريب ومدير الإدارة العامة للحميات، والدكتور كمال أبوالعلا مدير إدارة الطب العلاجي بالقاهرة، والدكتور بيتر وجيه المشرف على حميات العباسية، وبحضور كوادر المستشفى الدكتور أحمد المهدى مدير المستشفى، والدكتورة أميمة السيد المشرف على التطوير بالمستشفى والمشرف على تطوير المستشفى.وتم افتتاح قسم الفرز أو الترياح، وهو عبارة عن غرفة للتذاكر وغرفة للجراج للتروللي والكراسي المتحركة أيضًا، وغرفتي عيادات، واحدة سيدات وأخرى رجال، وملحقة بكل عيادة غرفة ملاحظة مجهزة بالأكسجين للحالات الطارئة.كما شملت أعمال التطوير قسم الملاحظة، وهو عبارة عن 10 أسرّة منفصلة بستائر، أيضًا غرفة آشعة عادية، فيها جهاز dr أحدث جهاز، أيضًا غرفة أشعة مقطعية مجهزة بأحدث الأجهزة.وقال الدكتور محمد شوقي وكيل مديرية الصحة بالقاهرة، إن هذه هي المرحلة الأولى من خطة التطوير للمستشفى التي تعتبر خط الدفاع الأول لمصر لمواجهة الأمراض المعدية، وهنا سوف ينال المريض المشتبه في إصابته بكورونا كل فحوصاته في مكان واحد تفاديًا للحركة وإمكانية نقل العدوى.