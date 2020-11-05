بيت السحيمي يستضيف العرض المسرحي «فستان أحمر»

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، العرض المسرحى "فستان أحمر"، لفرقة "بصمة" للمسرح المجتمعى والتفاعلى.يتناول العرض قضايا العنف المجتمعى "الختان، التحرش، الزواج المبكر والعنف الأسرى" ومكانة المرأة وتعزيز مكانتها ودورها فى المجتمع.ويعد العرض نتاجا لورشة عمل استمرت 6 أشهر على كيفية استخدام الفنون وبخاصة فنون الأداء لمعالجة القضايا الاجتماعية وإحداث تغييرات إيجابية على المستوى النفسي والاجتماعي، سواء للجمهور وفريق العمل، من خلال متدربين يقفون لأول مرة على خشبة المسرح.يشرف على الورشة وتدريب الممثلين: مخرج العرض شريف القزاز وهو مخرج العرض وهو استشارى تأهيل بالفن ومخرج مسرحى تفاعلى، قدم العديد من الورش الفنية فى مجال العلاج عن طريق الفن وعمل مع العديد من منظمات المجتمع المدنى والوزارات الحكومية، والإخصائية النفسية أمانى عبدالمنعم وهى اختصاصية نفسية إكلينيكية ومدربة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة التعاون الألمانى.