غدًا.. إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر الأعظم

تقام غدًا أول صلاة جمعة بجامع الجزائر الأعظم، أكبر مسجد في أفريقيا وثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين.وأعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، الخميس، أن إقامة صلاة الجمعة بجامع الجزائر الأعظم غدا تتزامن مع استئناف أداء صلاة الجمعة اعتبارًا من الغد، بكافة الولايات في المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصل، وذلك بعد تعليق أداء صلاة الجمعة منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.كما يبدأ من غد السبت أداء صلاة الفجر في جميع المساجد التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة.كان عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري قد افتتح الأسبوع الماضي قاعة الصلاة بجامع الجزائر تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف