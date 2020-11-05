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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

افتتاح «الإسكندرية السينمائي» بمسرح محمد عبدالوهاب بدلا من الروماني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:03 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفل افتتاح الدورة 36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمسرح محمد عبدالوهاب بدلا من الروماني، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر.

ويفتتح الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط «دورة الفنان القدير عزت العلايلي» السبت 7 نوفمبر بحضور الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ونجوم السينما المصرية والعالمية.

يشار إلى أن الدورة 36 تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

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