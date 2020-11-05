العمل عن بُعد.. قطاعات حكومية تعمل إلكترونيًا

وزارة العدل والمحاكم

وزارة الداخلية وخدمات المواطنين

الإدارة العامة للمرور

التموين

فرضت ظروف فيروس كورونا تداعيات مختلفة على معظم القطاعات في مصر، نتيجة حالة الغلق العام التي لجأت إليها وزارة الصحة بغلق المطارات وتخفيف الضغط على المصالح والمؤسسات الحكومية؛ من أجل تقويض الإصابات والوفيات خلال منتصف العام الجاري لفيروس كورونا.وطالت حالة الغلق العام، الكثير من الوزارات والقطاعات الحكومية، والتي أحدثت طرقًا جديدة، من أجل الموزانة بين تقديم الخدمة العامة للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، وفي نفس الوقت اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية واجبة.من بين تلك الطرق كان العمل عن بُعد، بمعنى تقديم الخدمات الصحية إلكترونيًا، من ناحية تقي المواطنين خطر التجمع داخل المصالح أو الوزارت الحكومية، ومن ناحية آخرى تكون بمثابة خطوة جديدة في رحلة التحول الرقمي الذي استهدفته الحكومة منذ أواخر 2019.وبسبب أن تلك التجربة التي تم تنفيذ العمل عن بعد فيها كانت مثمرة استمرت بعض القطاعات في طريقة العمل تلك حتى بعدما انخفض المنحنى الوبائي في الفترة الحالية بين الموجة الأولى التي انتهت والموجة الثانية القادمة.وترصد «الدستور» تلك القطاعات التي استمرت في العمل عن بعد:كانت أولى تلك القطاعات هي وزارة العدل، التي أعلنت في يوليو الماضي أنها ستبدأ التجربة الإلكترونية الجديدة لإقامة الدعاوي المدنية في عدد من المحاكم بالقاهرة والجيزة، في إطار جهود الوزارة لمواكبة التطور الرقمي في الدولة، ومنع التجمعات التي تحدث في المحاكم تقويضًا لجائحة فيروس كورونا.وتبلورت المرحلة الأولى لمنظومة التقاضي عن بعد التي فعلتها وزارة العدل، في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.وأجرت الوزارة تجارب التقاضي عن بعد على 3 مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل خلال الشهور الماضية، ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيًا وتم الإنتهاء منها أيضًا، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني، ولازال العمل عن بعد مطبق إلى الآن في تلك المحاكم.في يونيو الماضي، ذروة تفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتيح خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وتطبيقها الإلكترونى، من بينها إمكانية استخراج تصاريح العمل إلكترونيًا عبر بوابة الوزارة وتطبيق الهواتف المحمولة الذكية.جاء ذلك في إطار عدد من الخدمات والإجراءات التي أعلنت عنها الداخلية وأتاحتها على موقعها الإلكتروني للحد من انتشار كورونا، ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.وسابقًا كان يستخرج تصريح العمل من الإدارة العامة لتصاريح العمل وهي إحدى الإدارات التابعة لقطاع الوثائق بوزارة الداخلية، إلا إنه أصبح الآن متاح إلكتروني من الممكن أن يتم استخراجه من المنزل.وكانت الإدارة العامة للمرور أحد الهيئات التي اتبعت نظام الخدمات الإلكترونية من أجل تخفيف الأحمال والزحام على المواطنين، حيث أعلنت المرور خدمة جديدة تقدم إلكترونيًا وهي إمكانية تجديد رخصة القيادة، ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها من المنزل دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.وتتيح خدمة فوري خدمة تجديد رخصة القيادة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور من خلال الاتصال بخدمة العملاء، مع تنفيذ عدد من الشروط الخاصة مثل دفع الرسوم والمخالفات إن وجدت، وأن تكون المركبة مرخصة.ومن أكثر الخدمات الرقمية التي وفرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، إمكانية استخراج بطاقة التموين من المنزل والتي أطلقتها خلال يونيو الماضي عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر 2020 التي تمكن المواطن من استخراج بطاقة تموين لأول مرة، لمن يسبق لهم الحصول على دعم تموينى سابقًا، وهم من المستحقين.