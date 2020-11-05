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عالم

تركيا تقرر إنشاء منطقة اقتصادية حرة في قطر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:53 م
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
نيفين أشرف
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أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن مقترح أنقرة لإنشاء منطقة تركية اقتصادية حرة في قطر، وذلك في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين الدولتين الراعيتين للإرهاب، في إطار سعيهما المستمر لتنفيذ المخطط التخريبي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الوزير القطري، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا في مدينة إسطنبول، اليوم الخميس: "يأتي اجتماعنا اليوم، وقد ارتقت العلاقات بين بلدينا الشقيقين في المجالات كافة إلى مستويات الشراكة التكاملية المنشودة".

وأكد وزير خارجية قطر، عزم بلاده على توسيع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما، لا سيما اتفاقية SWAP، واتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى ما سيتم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا المقرر في 26 من شهر نوفمبر الجاري في إسطنبول.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين قطر وتركيا تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 2.15 مليار دولار عام 2019، وصرح قائلًا: "لا شك أن مقترح إنشاء المنطقة التركية الاقتصادية الحرة في دولة قطر سوف يعزز هذه العلاقات، ويخلق منصة خاصة للمستثمر التركي للوصول إلى أسواق الهند وآسيا وإفريقيا".

وشهدت العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة قفزة سياسية وعسكرية واقتصادية، عقب إعلان المقاطعة العربية في الخامس من يونيو 2017، حيث شرعت قطر في البحث عن حلفاء جدد بدلًا من أشقائها العرب، فكانت تركيا أول حلفائها، إذ أرسلت جنودًا إلى قطر ونقلت المواد الغذائية والإمدادات في أعقاب المقاطعة، فيما تعهدت قطر بمبلغ 15 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد التركي.

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