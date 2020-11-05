عميد طب طنطا يشارك فى مؤتمر «جراحات المياه البيضاء»

شارك الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، الخميس، في المؤتمر الدولي لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار الذي تنظمه الجمعية المصرية بفندق هيلتون كنج رانش بمدينة الإسكندرية.وقال عميد طب طنطا إن المؤتمر يناقش أحدث التقنيات الحديثة في جراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار، بمشاركة 600 من خبراء العيون بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.وأكد غنيم أهمية البحث العلمي والمؤتمرات باعتبارهما الوسيلة المثلى لنقل الخبرات والأبحاث العلمية المتميزة، ومن المقرر أن يترأس غنيم جلستين علميتين ضمن فعاليات المؤتمر.