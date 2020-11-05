رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يتسلم شهادة تجديد «الأيزو» لمطار الغردقة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
تسلم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمطار الغردقة الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة "SGS" المتخصصة في هذا المجال، بحضور المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طارق نصير، مساعد وزير الطيران لشئون أمن الطيران.

وقال وزير الطيران، إن حصول مطار الغردقة الدولي على شهادة تجديد "الأيزو" الدولية يعد مؤشرا مهما نحو الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة الشاملة، وأنظمة السلامة الدولية التي تتمثل في مؤشرات التقييم الفعلي في الأداء وتطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والتميز المطلوبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية، بما يؤكد قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطور الكبير والمنافسة مع المطارات العالمية، من خلال تطبيق ما تتطلبه منظمات الطيران الدولية.

وفي الختام، قدم وزير الطيران التهنئة لجميع العاملين بمطار الغردقة أحد أهم مطارات الجذب السياحي، لحصولهم على هذا الاستحقاق الذي يعد إضافة لسلسلة الإنجازات التي شهدها قطاع المطارات، مشيدا بدورهم الفعال ومجهوداتهم في مختلف مواقع العمل بالمطار وكفاءتهم بتطبيق كل معايير الجودة المحلية والدولية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5-11-2020

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

«100 مليون صحة» تفحص طلاب مدارس دمياط

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

حملات تعقيم وصيانة استعدادا لانتخابات «النواب» بدمياط

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر

سر ثروة طه حسين.. أرباح الطبعة الأولى تكفى لشراء منزل على النيل

«ووهان المحاصرة».. بيت الحكمة يكشف عن أسرار ما حدث في الصين

«القارئ الأخير» لريكاردو بيجليا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب