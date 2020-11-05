وزير الطيران يتسلم شهادة تجديد «الأيزو» لمطار الغردقة

تسلم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمطار الغردقة الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة "SGS" المتخصصة في هذا المجال، بحضور المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طارق نصير، مساعد وزير الطيران لشئون أمن الطيران.وقال وزير الطيران، إن حصول مطار الغردقة الدولي على شهادة تجديد "الأيزو" الدولية يعد مؤشرا مهما نحو الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة الشاملة، وأنظمة السلامة الدولية التي تتمثل في مؤشرات التقييم الفعلي في الأداء وتطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والتميز المطلوبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.وأضاف منار أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية، بما يؤكد قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطور الكبير والمنافسة مع المطارات العالمية، من خلال تطبيق ما تتطلبه منظمات الطيران الدولية.وفي الختام، قدم وزير الطيران التهنئة لجميع العاملين بمطار الغردقة أحد أهم مطارات الجذب السياحي، لحصولهم على هذا الاستحقاق الذي يعد إضافة لسلسلة الإنجازات التي شهدها قطاع المطارات، مشيدا بدورهم الفعال ومجهوداتهم في مختلف مواقع العمل بالمطار وكفاءتهم بتطبيق كل معايير الجودة المحلية والدولية.