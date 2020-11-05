رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطوير مركز تكنولوجيا التعليم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد رفعت عميدًا له

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:38 م
رئيس مجلس أمناء الجامعة
رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي والدكتور محمد رفعت
طباعة
استكمالًا لخطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تستهدف الارتقاء بمنظومة تكنولوجيا معلومات التعليم بما يتماشى مع سياسة الدولة فى دعم مجالات التكنولوجيا الرقمية، أصدر خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارًا بتعيين الدكتور محمد رفعت، عميدًا لمركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة، وهو المركز المتخصص في تقديم خدمات متنوعة في مجال تقنيات التعليم والمعلومات.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن هذا المركز مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، ويضم نخبة من المتخصصين المؤهلين لتلبية احتياجات المجتمع الجامعي المتعلقة بخدمات الدعم التعليمية، وعلى وجه الخصوص توفير التكنولوجيا التعليمية والخدمات الإعلامية التي تشمل تنظيم ورش عمل ومساعدة الأقسام الأكاديمية على تصميم وتطوير الدورات التي تعتمد على مبادئ التصميم التعليمي.

وأكد الدكتور العزازى أن مركز تكنولوجيا التعليم يعمل أيضًا على مساعدة أعضاء هيئة التدريس على تصميم ونشر دورات عن التعلم الإلكتروني الخاصة بهم من حيث امتلاك الوسائل التعليمية والمعدات ذات الصلة وتوزيعها وصيانتها، وتشغيل وصيانة استوديوهات التدريب للمواد المسموعة والمرئية، كما يتم تسجيل جميع الأنشطة الجامعية والمحاضرات العامة والاحتفالات، وتقديم المساعدة الفنية في تصميم نماذج وعمل المسح الضوئي لها، لتقييم المقررات وعمليات الاستبيان والاختبارات الموضوعية.

كما يحرص مركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة على اتخاذ تدابير وقائية لضمان أمن جميع البيانات والاتصالات على مستوى الشبكة الداخلية، ودعم تطبيقات الويب، مثل التسجيل online والتعلم الإلكتروني، والحفاظ على جميع مكونات ومرافق الشبكة الداخلية، كما تمت زيادة عدد المنافذ النشطة لدعم تطبيقات الويب، مثل التسجيل online والتعلم الإلكتروني، وخدمات الدعم الفني لحاسبات الكليات، وهذه الوحدة هى المسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لكليات الجامعة والأبحاث والطلاب، حيث إن مركز تكنولوجيا التعليم يهدف إلي زيادة الخبرات العلمية المتعلقة باستخدام الوسائل والأساليب العلمية المتعددة.

والحفاظ على بقاء أثر التعلم لأطول فترة ممكنة تساعد على تذكر المادة العلمية. وقياس وتقويم العملية التعليمية على نحو مستمر ودعم التعليم عن بُعد والفصول التفاعلية، وكذلك إدخال تحديثات جديدة من شأنها أن تضمن فاعلية أكبر للعملية التعليمية.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمتلك شبكة خاصة بها، وهى عبارة عن شبكة مُتصلة بتقنية الجيجا بت، حيث توفير شبكة اتصالات بيانات على مستوى الجامعة، ويتم الاتصال بالإنترنت عبر الخطوط السلكية واللا سلكية المؤجرة، وهذه الوحدة مسئولة عن تخطيط وتصميم وتطوير وتشغيل وإدارة شبكة الجامعة، كما تعمل الشبكة على توفير إمكانية الوصول المباشر- ودون انقطاع - إلى جميع أجهزة الحاسب وخوادم المعلومات داخل وخارج الجامعة.
تطوير مركز تكنولوجيا التعليم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد رفعت عميدًا له
تطوير مركز تكنولوجيا التعليم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد رفعت عميدًا له

موضوعات متعلقة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5-11-2020

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

image description

«100 مليون صحة» تفحص طلاب مدارس دمياط

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

حملات تعقيم وصيانة استعدادا لانتخابات «النواب» بدمياط

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

العطس فى الكوع والسلام بالإيماء.. نصائح «الصحة» للوقاية من كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر

سر ثروة طه حسين.. أرباح الطبعة الأولى تكفى لشراء منزل على النيل

«ووهان المحاصرة».. بيت الحكمة يكشف عن أسرار ما حدث في الصين

«القارئ الأخير» لريكاردو بيجليا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب