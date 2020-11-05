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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1.1% في 24 ساعة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:56 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 07:22 من صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9.49 مليون حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والذي بلغ 1%.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة في الساعات الـ24 الماضية، بزيادة 1%، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية إلى 959 ألفًا و811 حالة.

كما سجلت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 2.9% في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات بها إلى 15044 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أيضًا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 139 حالة وفاة.

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