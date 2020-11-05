لطيف ورياح معتدلة.. تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، معتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل الغد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض مناطق القاهرة الكبرى وبعض المناطق بشمال الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).وتتراوح حالة البحرالمتوسط من معتدلة إلى مضطربة غربًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر وثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5. 1 متر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 18الإسكندرية 24 20وادى النطرون 24 19طنطا 24 19شبين الكوم 24 18دمنهور 24 19بلطيم 24 19مطروح 23 19السلوم 24 18سيوة 25 14بورسعيد 24 18دمياط 24 19الزقازيق 25 19المنصورة 24 19الاسماعيلية 26 18السويس 25 19العريش 26 20رفح 24 20رأس سدر 26 18نخل 23 12نويبع 25 21طابا 25 21كاترين 19 10الطور 26 19شرم الشيخ 28 24الغردقة 29 23مرسى علم 29 23الفيوم 25 18بنى سويف 25 18المنيا 25 18اسيوط 26 18سوهاج 27 18قنا 27 19الأقصر 28 19أسوان 29 20إدفو 29 20أبسمبل 29 20الوادى الجديد 28 17شلاتين 30 23أبورماد 28 24حلايب 28 25رأس حدربة 28 25.