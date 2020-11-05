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مصر

لطيف ورياح معتدلة.. تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:37 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، معتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل الغد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض مناطق القاهرة الكبرى وبعض المناطق بشمال الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

وتتراوح حالة البحرالمتوسط من معتدلة إلى مضطربة غربًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر وثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5. 1 متر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 18
الإسكندرية 24 20
وادى النطرون 24 19
طنطا 24 19
شبين الكوم 24 18
دمنهور 24 19
بلطيم 24 19
مطروح 23 19
السلوم 24 18
سيوة 25 14
بورسعيد 24 18
دمياط 24 19
الزقازيق 25 19
المنصورة 24 19
الاسماعيلية 26 18
السويس 25 19
العريش 26 20
رفح 24 20
رأس سدر 26 18
نخل 23 12
نويبع 25 21
طابا 25 21
كاترين 19 10
الطور 26 19
شرم الشيخ 28 24
الغردقة 29 23
مرسى علم 29 23
الفيوم 25 18
بنى سويف 25 18
المنيا 25 18
اسيوط 26 18
سوهاج 27 18
قنا 27 19
الأقصر 28 19
أسوان 29 20
إدفو 29 20
أبسمبل 29 20
الوادى الجديد 28 17
شلاتين 30 23
أبورماد 28 24
حلايب 28 25
رأس حدربة 28 25.

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