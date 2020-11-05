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محافظات

تقديم 12 ألف طلب تصالح وتحصيل 49 مليون جنيه بأسوان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:42 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن التنفيذ الفعلي لقبول التصالح بإنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسي، للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وسددوا جدية التصالح، بعد استيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب، والذى أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح، جاء ذلك أثناء متابعته للملفات التى تم الانتهاء منها إعلانًا بتقنين الأوضاع.

وكشف محافظ أسوان عن أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 12 ألفًا و170 طلبًا بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 49 مليون جنيه، وخاصة بعد أن تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30% إلى 50%، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30% للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ50 جنيهًا.

وأكد "عطية" على أهمية قيام أصحاب التصالح في مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم والإسراع في دفع قيمة جدية التصالح، لما يمثله ذلك فرصة ذهبية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال إنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه، مطالبًا المواطنين بالإسراع إلى تقديم الطلبات وجدية الحجز قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية شهر نوفمبر الجاري، في ظل قيام الوحدات المحلية بعمل المعاينات الميدانية بالتعاون مع مديرية الإسكان لإنهاء الإجراءات وقبول التصالح بشكل كامل.

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