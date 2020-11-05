جامعة أسيوط تحتفل بيوم الوفاء والتميز لمستشفي الأطفال الجامعي

شهد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، احتفالية "يوم الوفاء والتميز"، بمستشفي الأطفال الجامعي لتكريم حشد من العاملين المتميزين وكذلك المحالين إلي سن التقاعد خلال عام 2020، إلى جانب تكريم عدد من أسر المتوفين بفيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بحضور الدكتور عماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والأطباء ومعاونيهم وكذلك العاملون المكرمون، وهو ما ينطلق متزامنًا مع اتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزامها بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وهنأ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، المكرمين في يوم الوفاء والتمييز بما بذلوه من جهد وعمل دءوب من أجل تقديم خدمات طبية وعلاجية على مستوى يليق بمكانة جامعة أسيوط وإمكاناتها، كمنارة للعلم بصعيد مصر ويليق بمستوي الخدمة الإنسانية لمجتمعنا في شتى محافظات الوجه القبلي، مؤكدًا على حرص جميع المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات طبية عالية المستوى ولائقة بالمرضى.من جهته استعرض مدير مستشفى الأطفال، أبرز الأعمال المستجدة بمستشفى الأطفال والإجراءات التي تمّ تنفيذها في إطار من المتابعة والانضباط، وفي مقدمتها المؤتمر السنوي للأطفال وانعقاد اليوم العلمي والسيمينارات وورش العمل الدورية، مشيرًا في ذلك إلي أعمال التجديدات القائمة حاليًا، والتي شملت العناية المتوسطة بوحدة الجهاز الهضمي والكبد وتجديد القسم الخاص، والبدء في إنشاء عيادة خاصة تعمل خلال الأسابيع المقبلة، إلي جانب إحلال وتجديد جزئي للمبتسرين وتجديد معمل الصيدلة الإكلينيكية، وذلك في إطار سياسة المستشفي الهادفة لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض.وأضاف "الدالي" أن الاحتفال شهد تكريم نحو 45 فردًا، من بينهم 3 من أسر المتوفين بفيروس كورونا المستجد، و8 أفراد من المحالين إلي سن التقاعد، و34 فردًا متميزًا من العاملين بمختلف القطاعات من رؤساء الأقسام، والحكيمات، ومشرفات التمريض، والمساعدات، والسكرتارية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قيم العطاء وبذل الجهد لاستكمال مسيرة النجاح، ومواجهة التحديات المختلفة مهنئًا إياهم علي اكتمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها علي أكمل وجه.