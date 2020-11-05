الصين تستعد لتعزيز التعاون مع كوت ديفوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين"، اليوم الخميس، إن بلاده تتابع الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، معربا عن ثقته إزاء ما وصفه بـ"قدرة وذكاء" شعب كوت ديفوار في الحفاظ على التنمية والاستقرار في الدولة.وأضاف بين، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية هناك ورفض المعارضة لها، أن الصين تتابع الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، والنتائج الأولية للتصويت التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية المستقلة، وكذلك البيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية الأخرى، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مختلف المجالات لتحقيق التطور المستمر لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وبشأن ما تردد حول حظر الصين استيراد منتجات أسترالية، أعرب بين عن أمل الصين أن يعزز الجانب الأسترالي التعاون بين البلدين، من أجل دفع إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الجهات الصينية المعنية تتبنى تدابير ذات صلة إزاء المنتجات الأجنبية المصدرة إلى الصين وفقا للقانون، وأن هذا لا يتفق مع القانون الصيني والقواعد الدولية فحسب، بل يضمن المصالح المشروعة للصناعات المعنية المحلية وأمن المستهلكين، ويتوافق أيضا مع الأحكام ذات الصلة في اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا.