بتوجيهات السيسى.. 200 جنيه شهريًا لطلاب «أسر تكافل» بالجامعات

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جار العمل على زيادة الدعم النقدي لطلاب الجامعات أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، من 140 جنيها إلى 200 جنيه شهريا، شرط الاستمرار في الجامعة ونجاحهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.وأضافت القباج، في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر تنفيذ قرار زيادة الدعم لطلاب الأسر المستفيدة من "تكافل" أول العام المقبل، موضحا أن عددهم في الفرقة الأولى بالجامعات يقرب من 20 ألف أسرة، وجار حصر عدد طلاب الفرقة الثانية.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار استخراج بطاقات "ميزة" لما يقرب من 3 ملايين ونصف أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة"، ضمن سياسة الدولة للشمول المالي، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات "تكافل وكرامة" بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.