«أمينوكس» يطرح ميني ألبوم «راي ديالي»

أطلق الفنان المغربي أمينوكس، ميني ألبوم جديد له بعنوان "راي ديالي"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.ويضم الميني ألبوم الجديد، 4 أغانٍ بألوان مختلفة، وهو من إنتاج أمينوكس، فيما تكلفت شركة سوني ميوزك إنترتيمنت الشرق الأوسط بالتوزيع الرقمي.ونشر أمينوكس مقاطع من الألبوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليه: "كنتسنا تعليقاتكم ومتنساوش عملوا سوبسكرايب وفولو".أغاني الألبوم الجديد من كلمات وألحان أمينوكس، وتوزيع موسيقي كل من يونس الجحفاوي، أتوميك وفيبيانو، حيث تحمل الأغاني مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بالطابع الذي عرف به أمينوكس لدى الجمهور.ومن بين المفاجآت التي حملها الألبوم، ديو غنائي جمع أمينوكس بالفنانة المغربية الفرنسية ناج، بعنوان "ماما ديالي" يدور حول موضوع الأم.يشار إلى أن آخر أعمال أمينوكس أغنية "موناليزا" من كلماته وألحانه وتوزيع يونس الجحفاوي، بالإضافة إلى أغنية مشتركة مع مغني الراب حليوة بعنوان "ساندريلا".